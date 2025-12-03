На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маск прогнозирует «великий 12-летний период» в США

Politico: Маск заявил, что Вэнс станет следующим президентом США
Evelyn Hockstein/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что США находятся в начале «великого 12-летнего периода», включающего президентский срок Дональда Трампа, за которым последуют два срока вице-президента Джей Ди Вэнса на посту главы государства. Такое мнение он высказал во время видеовыступления на закрытой встрече с сотрудниками департамента государственной эффективности США (DOGE) в техасском городе Бастроп, передает Politico.

Хотя отношения Маска с Трампом в июне испортились, а затем восстановились, в 2025 году предприниматель установил прочные личные отношения с вице-президентом.

Маск отошел от политики, но, как отмечает Politico, его резко возросшие расходы на политическую деятельность станут мощным стимулом для Вэнса, если тот будет баллотироваться на пост президента в 2028 году, и бизнесмен решит принять в этом участие.

В ноябре Politico сообщало, что госсекретарь США Марко Рубио в частной беседе заявил, что Вэнс будет кандидатом на пост президента на следующих выборах.

Ранее Трамп сообщил, что ему запрещено избираться в третий раз.

