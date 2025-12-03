На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Колумбии заявил, что удары США по стране приведут к войне

Петро: атаки США по наземным целям в Колумбии будут означать объявление войны
Global Look Press

Американские атаки по наземным целям в Колумбии будут означать объявление войны. Об этом заявил колумбийский президент Густаво Петро на своей странице в соцсети Х, комментируя слова президента США Дональда Трампа, что Колумбия может стать объектом нападения из-за производства кокаина в стране.

Петро пригласил Трампа посетить Колумбию для участия в уничтожении девяти лабораторий, «которые мы уничтожаем ежедневно, чтобы не допустить попадания кокаина в США».

«За время моего правления я без ракет уничтожил 18 400 лабораторий. Пойдемте со мной, и я покажу вам, как их уничтожают — по одной лаборатории каждые 40 минут. Но не угрожайте нашему суверенитету, иначе вы разбудите Ягуара. Нападение на наш суверенитет — это объявление войны. Не разрушайте двухвековые дипломатические отношения», — написал он.

По его словам, если какая-то страна и помогла остановить тысячи тонн кокаина, попавших в США, так это Колумбия.

О готовности уничтожить фабрики по производству наркотиков в Колумбии Трамп заявлял еще в середине ноября.

Ранее Трамп заявил о скорых ударах по наркоторговцам на суше.

