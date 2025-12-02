На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о скорых ударах по наркоторговцам на суше

Трамп: США знают маршруты наркотрафика и вскоре начнут наносить удары по суше
true
true
true
close
Anna Rose Layden/Reuters

США в рамках борьбы с наркотрафиком начнут наносить удары по наркоторговцам на суше, американские военные знают маршруты их перемещений. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания правительства, передает РИА Новости.

«Мы собираемся начать наносить такие удары и по суше тоже... это намного проще... И мы знаем маршруты, которыми они пользуются. Мы знаем все о них. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши. И мы тоже очень скоро начнем», – сказал он.

Где будут наноситься удары, Трамп не раскрыл.

13 ноября 2025 года министр обороны США Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» для борьбы с «наркотеррористами».

В конце ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские военные имеют ограниченную информацию о том, кто именно находится в лодках, по которым они наносят удары в рамках борьбы с наркоторговлей в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Ранее в Пентагоне назвали число ударов США по наркобандам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами