Трамп заявил о скорых ударах по наркоторговцам на суше

США в рамках борьбы с наркотрафиком начнут наносить удары по наркоторговцам на суше, американские военные знают маршруты их перемещений. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания правительства, передает РИА Новости.

«Мы собираемся начать наносить такие удары и по суше тоже... это намного проще... И мы знаем маршруты, которыми они пользуются. Мы знаем все о них. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши. И мы тоже очень скоро начнем», – сказал он.

Где будут наноситься удары, Трамп не раскрыл.

13 ноября 2025 года министр обороны США Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» для борьбы с «наркотеррористами».

В конце ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские военные имеют ограниченную информацию о том, кто именно находится в лодках, по которым они наносят удары в рамках борьбы с наркоторговлей в Карибском море и восточной части Тихого океана.

