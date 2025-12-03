На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили об отсутствии предпосылок для политического диалога с Грузией

МИД России: предпосылок для возобновления политдиалога с Грузией нет
close
Depositphotos

Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию, поэтому предпосылок для возобновления политического диалога сейчас нет. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на российский МИД.

«Предпосылки для возобновления политдиалога России с Грузией отсутствуют, поскольку Тбилиси придерживается занятой еще режимом [экс-президента Михаила] Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии», — заявили в МИД.

В ведомстве считают это требование нереалистичным.

При этом в министерстве добавили, что Россия открыта к шагам по дальнейшей нормализации отношений с Грузией «в такой степени, в какой сам Тбилиси будет к этому готов».

В сентябре президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев заявил, что Грузия продолжает использовать международные площадки для продвижения лозунгов о российской оккупации и оккупированных территориях.

Ранее Путин поздравил президента Абхазии с Днем Независимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами