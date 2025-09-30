Путин поздравил президента Абхазии с Днем Независимости

Путин поздравил президента Абхазии Гунбе по случаю Дня Победы и Независимости

Президент России Владимир Путин поздравил своего абхазского коллегу Бадру Гунбу по случаю Дня Победы и Независимости. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа страны, в нелегкой борьбе отстоявшего «свое законное право на свободную, мирную жизнь».

«Уважаемый Бадра Зурабович, примите самые теплые поздравления», — говорится в поздравлении.

Глава российского государства отметил, что отношения между РФ и Абхазией успешно развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Путин выразил уверенность в том, что страны будут и дальше наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество, а также конструктивное взаимодействие в обеспечении региональной безопасности и стабильности.

Российский лидер пожелал Гунбе успехов и крепкого здоровья, а гражданам Абхазии — благополучия и мира.

18 сентября стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 октября в Сочи встретится с главами МИД Абхазии и Южной Осетии.

Ранее в Грузии сочли евроинтеграцию препятствием для объединения с Абхазией и Осетией.