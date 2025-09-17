Грузия продолжает использовать международные площадки для продвижения лозунгов о «российской оккупации» и «оккупированных территориях». Об этом в интервью ТАСС заявил президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.

Он напомнил, что в Грузии все еще действует закон об оккупированных территориях, принятый при бывшем президента Михаиле Саакашвили (2004 — 2013 годы). Гаглоев отметил, что этот закон устанавливает «режим блокады Южной Осетии и Абхазии со стороны Грузии».

По словам политика, это лишний раз свидетельствует о том, что декларации о приверженности миру и даже заявления грузинского руководства о готовности принести извинения за произошедшее в республиках не находят подтверждения в реальных шагах.

8 августа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что режим бывшего президента Михаила Саакашвили начал вооруженный конфликт с Россией в 2008 году по заказу «глубинного государства».

В августе 2008 года Грузия направила войска в Южную Осетию. В эти события вмешалась российская армия. После окончания пятидневных боевых действий Россия признала Абхазию и Южную Осетию суверенными государствами. Грузия не признает республики отдельными странами и считает территорию «оккупированной».

Ранее США впервые отказались осудить в Совбезе ООН действия РФ в отношении Грузии в 2008 году.