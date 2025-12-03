На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия и США продолжат совместную работу для достижения урегулирования на Украине

Ушаков: совместная работа для достижения урегулирования на Украине продолжится
true
true
true
close
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Во время переговоров президента РФ Владимира Путина и специального посланника главы США Стива Уиткоффа было заявлено о готовности продолжать работу для достижения урегулирования украинского конфликта, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, стороны высказались о готовности продолжать совместную работу для достижения надежного и долгосрочного урегулирования на Украине.

Поздно вечером во вторник в Кремле прошла встреча Путина с Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Переговоры продлились почти пять часов. После ее завершения Ушаков заявил, что возможность встречи глав России и США зависит от того, какой прогресс будет достигнут во время переговоров.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который как и Ушаков участвовал во встрече с российской стороны, назвал переговоры продуктивными.

Ранее СМИ назвали три пункта плана Трампа, по которым Россия не пойдет на уступки.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами