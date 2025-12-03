Россия и США продолжат совместную работу для достижения урегулирования на Украине

Во время переговоров президента РФ Владимира Путина и специального посланника главы США Стива Уиткоффа было заявлено о готовности продолжать работу для достижения урегулирования украинского конфликта, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, стороны высказались о готовности продолжать совместную работу для достижения надежного и долгосрочного урегулирования на Украине.

Поздно вечером во вторник в Кремле прошла встреча Путина с Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Переговоры продлились почти пять часов. После ее завершения Ушаков заявил, что возможность встречи глав России и США зависит от того, какой прогресс будет достигнут во время переговоров.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который как и Ушаков участвовал во встрече с российской стороны, назвал переговоры продуктивными.

Ранее СМИ назвали три пункта плана Трампа, по которым Россия не пойдет на уступки.