Кремль: несколько вариантов плана по Украине обсуждались на встрече Путина с Уиткоффом

Ушаков: несколько вариантов мирного плана обсуждались на встрече в Кремле

Несколько вариантов мирного плана обсуждались во время переговоров президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем президента Соединенных Штатов Джаредом Кушнером в Кремле. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам, передает ТАСС.

Компромиссного варианта плана в настоящее время нет, при этом некоторые наработки Вашингтона приемлемы для Москвы, некоторые не подходят, рассказал Ушаков.

Он подчеркнул, что стороны договорились, что не будут разглашать суть переговоров.

Переговоры проходили в Кремле. Они продлились почти пять часов. Уиткофф после переговоров прибыл в посольство США в Москве.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который как и Ушаков участвовал во встрече с российской стороны, назвал переговоры продуктивными.

Ранее СМИ назвали три пункта плана Трампа, по которым Россия не пойдет на уступки.