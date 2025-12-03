На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский рынок акций резко отреагировал на слова Путина про войну с Европой

Индекс Мосбиржи снизился на 1,1% после слов Путина о войне с Европой
true
true
true
close
«Газета.Ru»

После слов президента РФ Владимира Путина о возможности войны с Европой произошло резкое падение российского рынка акций. Об этом свидетельствует информация, поступившая с Московской биржи.

Индекс Московской биржи (IMOEX) снизился на 1,1%, составив на минимуме 2657,52 пункта. Затем падение замедлилось до 0,62%, а показатель составил 2670,31 пункта.

Больше всего потеряли акции «Совкомфлота» (1,76%), Магнитогорского металлургического комбината (1,73%), Новолипецкого металлургического комбината (1,54%), Московского кредитного банка (1,46%), «МосЭнерго» (1,2%).

2 декабря Путин в ходе брифинга после выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что РФ не собирается воевать с Европейским союзом, но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, «мы готовы прямо сейчас». Глава государства также подчеркнул, что если европейские страны начнут боевые действия, Москве скоро «не с кем будет договариваться».

Ранее в Госдуме объяснили предупреждения Путина в адрес Евросоюза.

