«Не хотим воевать с Европой — но готовы прямо сейчас»: что сказал Путин перед переговорами с США

Владимир Путин перед встречей с американскими делегатами в Кремле выступил перед журналистами. Он рассказал об успехах российской армии на фронте, заявил, что РФ не хочет, но готова воевать с Европой, и пригрозил отрезать Украину от моря из-за атак на танкеры. Главные заявления президента — в материале «Газеты.Ru».

В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с представителями со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Перед началом встречи российский лидер выступил на пленарной сессии форума ВТБ форум «Россия зовет!», после которой вышел к прессе с рядом заявлений о российско-украинском конфликте и его мирном урегулировании.

О положении на фронте

Вооруженные силы России полностью контролируют Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике, заявил российский лидер. Он напомнил, что большое значение этому населенному пункту придавали обе стороны конфликта: для украинской армии он служил одним из мощных укрепрайонов, а для российской станет «хорошим плацдармом».

«Самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в специальной военной операции. С этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет наиболее перспективными Генеральный штаб», — подчеркнул глава государства.

При этом он предложил иностранным, в том числе и украинским, журналистам посетить город: чтобы «своими глазами посмотреть, что там происходит, кто реально контролирует этот населенный пункт».

Глава государства отметил, что опасность при посещении этого района существует — однако российские военные корреспонденты там работают.

Также президент добавил, что уже несколько недель в руках российских войск находится Купянск в Харьковской области Украины: причем контролирует РФ как правобережную, так и левобережную части города. На левом берегу заблокирована группировка Вооруженных сил Украины численностью 15 батальонов — и российские войска уже приступили к ее ликвидации.

«Открыты пути на Краматорск и Славянск». Что означают успехи ВС РФ на фронтах? Президент России Владимир Путин второй раз за полторы недели посетил военный штаб. Ему доложили... 02 декабря 14:47

Кроме того, бои идут в расположенном южнее населенном пункте под названием Купянск-Узловой. Там из примерно двух тысяч зданий около 600 уже находятся под контролем российских вооруженных сил.

«Идет продвижение. Я думаю, что через несколько дней мы заберем и этот тоже населенный пункт », — подчеркнул Путин.

При этом он выразил мнение, что руководство Украины занимается не вопросами ситуации в зоне боевых действий, а «другими делами» .

«Такое впечатление, что они живут где-то на другой планете. Постоянно находясь в разъездах в процессе выклянчивания денег — наверное, уже не до текущих дел», — сказал глава государства.

О «войне» с Европой

Страны Европы пытаются помешать действующей администрации Соединенных Штатов и президенту Трампу в достижении мира на Украине с помощью переговоров, заявил российский президент. По его словам, европейцы «обижаются», что их отстранили от ведения переговоров — однако «их никто не отстранял, они сами отстранились», оборвав контакты с Россией.

«Почему они это сделали? Потому что взяли на вооружение тезис о нанесении России стратегического поражения, и до сих пор живут в этих иллюзиях. Хотя головой понимают, что такого не могло быть. Они приняли желаемое за действительное в свое время, но признаться в этом сами себе не могут и не хотят», — пояснил Путин.

Он отметил, что у европейских государств «нет мирной повестки, они на стороне войны».

«Даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложения Трампа, все эти изменения направлены только на одно: чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс. Они выдвигают такие требования, которые для России абсолютно неприемлемы. Они это понимают. И тем самым [рассчитывают потом] свалить на Россию вину за сворачивание этого мирного процесса», — отметил президент.

При этом он заверил: Россия не намерена воевать с Европой. Однако готова к этому в случае европейской агрессии.

«Мы не собираемся воевать с Европой. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать, и начнет это — мы готовы прямо сейчас. <...> Если Европа начнет с нами войну, очень быстро может произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта с ЕС ситуация будет развиваться стремительнее, чем в случае с Украиной.

«С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько <...> Это не война в прямом, современном смысле этого слова », — пояснил глава государства.

Атаки на танкеры

Прокомментировал Путин и на атаки ВСУ на суда в Черном море. Он напомнил, что украинские войска и раньше пытались атаковать российские морские порты, а ВС РФ отвечали тем же, поражая суда и корабли, на которых доставлялось на Украину военное имущество и боеприпасы. «Мы попадали туда, куда хотели, о чем свидетельствуют вторичные взрывы», — отметил Путин.

Теперь же, по его словам, украинская сторона занялась «пиратством», и Россия на него ответит. В частности, ВС РФ «расширят номенклатуру ударов» по портовым сооружениям и кораблям, которые заходят в украинские порты.

Танкер из России атаковали у берегов Турции. Кто и зачем бьет дронами по судам в Черном море? В 148 км от берегов Турции в Черном море атаковали танкер Midvolga 2 под российским... 02 декабря 14:55

А в случае, если пиратство не прекратится, российская сторона «рассмотрит возможность» принятия пакета ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять подобные акции. При этом российский лидер подчеркнул: «Я не говорю, что мы это будем делать».