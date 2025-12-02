«Не хотим воевать с Европой — но готовы прямо сейчас»: что сказал Путин перед переговорами с США

В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с представителями со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Перед началом встречи российский лидер выступил на пленарной сессии форума ВТБ форум «Россия зовет!», после которой вышел к прессе с рядом заявлений о российско-украинском конфликте и его мирном урегулировании.
О положении на фронте
Вооруженные силы России полностью контролируют Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике, заявил российский лидер. Он напомнил, что большое значение этому населенному пункту придавали обе стороны конфликта: для украинской армии он служил одним из мощных укрепрайонов, а для российской станет «хорошим плацдармом».
«Самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в специальной военной операции. С этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет наиболее перспективными Генеральный штаб», — подчеркнул глава государства.
При этом он предложил иностранным, в том числе и украинским, журналистам посетить город: чтобы «своими глазами посмотреть, что там происходит, кто реально контролирует этот населенный пункт».
Глава государства отметил, что опасность при посещении этого района существует — однако российские военные корреспонденты там работают.
Также президент добавил, что уже несколько недель в руках российских войск находится Купянск в Харьковской области Украины: причем контролирует РФ как правобережную, так и левобережную части города. На левом берегу заблокирована группировка Вооруженных сил Украины численностью 15 батальонов — и российские войска уже приступили к ее ликвидации.
Кроме того, бои идут в расположенном южнее населенном пункте под названием Купянск-Узловой. Там из примерно двух тысяч зданий около 600 уже находятся под контролем российских вооруженных сил.
«Идет продвижение. Я думаю, что через несколько дней мы заберем и этот тоже населенный пункт», — подчеркнул Путин.
При этом он выразил мнение, что руководство Украины занимается не вопросами ситуации в зоне боевых действий, а «другими делами».
«Такое впечатление, что они живут где-то на другой планете. Постоянно находясь в разъездах в процессе выклянчивания денег — наверное, уже не до текущих дел», — сказал глава государства.
О «войне» с Европой
Страны Европы пытаются помешать действующей администрации Соединенных Штатов и президенту Трампу в достижении мира на Украине с помощью переговоров, заявил российский президент. По его словам, европейцы «обижаются», что их отстранили от ведения переговоров — однако «их никто не отстранял, они сами отстранились», оборвав контакты с Россией.
«Почему они это сделали? Потому что взяли на вооружение тезис о нанесении России стратегического поражения, и до сих пор живут в этих иллюзиях. Хотя головой понимают, что такого не могло быть. Они приняли желаемое за действительное в свое время, но признаться в этом сами себе не могут и не хотят», — пояснил Путин.
Он отметил, что у европейских государств «нет мирной повестки, они на стороне войны».
«Даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложения Трампа, все эти изменения направлены только на одно: чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс. Они выдвигают такие требования, которые для России абсолютно неприемлемы. Они это понимают. И тем самым [рассчитывают потом] свалить на Россию вину за сворачивание этого мирного процесса», — отметил президент.
При этом он заверил: Россия не намерена воевать с Европой. Однако готова к этому в случае европейской агрессии.
«Мы не собираемся воевать с Европой. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать, и начнет это — мы готовы прямо сейчас. <...> Если Европа начнет с нами войну, очень быстро может произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта с ЕС ситуация будет развиваться стремительнее, чем в случае с Украиной.
«С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько <...> Это не война в прямом, современном смысле этого слова», — пояснил глава государства.
Атаки на танкеры
Прокомментировал Путин и на атаки ВСУ на суда в Черном море. Он напомнил, что украинские войска и раньше пытались атаковать российские морские порты, а ВС РФ отвечали тем же, поражая суда и корабли, на которых доставлялось на Украину военное имущество и боеприпасы. «Мы попадали туда, куда хотели, о чем свидетельствуют вторичные взрывы», — отметил Путин.
Теперь же, по его словам, украинская сторона занялась «пиратством», и Россия на него ответит. В частности, ВС РФ «расширят номенклатуру ударов» по портовым сооружениям и кораблям, которые заходят в украинские порты.
А в случае, если пиратство не прекратится, российская сторона «рассмотрит возможность» принятия пакета ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять подобные акции. При этом российский лидер подчеркнул: «Я не говорю, что мы это будем делать».
«Самый радикальный способ — отрезать Украину от моря, тогда заниматься пиратством им будет невозможно в принципе. Надеюсь, что украинское военное и политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной, подумают, стоит ли продолжать такую практику», — сказал президент.