На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика
Размер текста
А
А
А

«Не хотим воевать с Европой — но готовы прямо сейчас»: что сказал Путин перед переговорами с США

Путин заявил о полном контроле ВС РФ над правым и левым берегом Купянска
true
true
true
close

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», 2 декабря 2025 года

Евгений Биятов/РИА Новости
Владимир Путин перед встречей с американскими делегатами в Кремле выступил перед журналистами. Он рассказал об успехах российской армии на фронте, заявил, что РФ не хочет, но готова воевать с Европой, и пригрозил отрезать Украину от моря из-за атак на танкеры. Главные заявления президента — в материале «Газеты.Ru».

В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с представителями со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Перед началом встречи российский лидер выступил на пленарной сессии форума ВТБ форум «Россия зовет!», после которой вышел к прессе с рядом заявлений о российско-украинском конфликте и его мирном урегулировании.

О положении на фронте

Вооруженные силы России полностью контролируют Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике, заявил российский лидер. Он напомнил, что большое значение этому населенному пункту придавали обе стороны конфликта: для украинской армии он служил одним из мощных укрепрайонов, а для российской станет «хорошим плацдармом».

«Самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в специальной военной операции. С этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет наиболее перспективными Генеральный штаб», — подчеркнул глава государства.

При этом он предложил иностранным, в том числе и украинским, журналистам посетить город: чтобы «своими глазами посмотреть, что там происходит, кто реально контролирует этот населенный пункт».

Глава государства отметил, что опасность при посещении этого района существует — однако российские военные корреспонденты там работают.

Также президент добавил, что уже несколько недель в руках российских войск находится Купянск в Харьковской области Украины: причем контролирует РФ как правобережную, так и левобережную части города. На левом берегу заблокирована группировка Вооруженных сил Украины численностью 15 батальонов — и российские войска уже приступили к ее ликвидации.

Кроме того, бои идут в расположенном южнее населенном пункте под названием Купянск-Узловой. Там из примерно двух тысяч зданий около 600 уже находятся под контролем российских вооруженных сил.

«Идет продвижение. Я думаю, что через несколько дней мы заберем и этот тоже населенный пункт», — подчеркнул Путин.

При этом он выразил мнение, что руководство Украины занимается не вопросами ситуации в зоне боевых действий, а «другими делами».

«Такое впечатление, что они живут где-то на другой планете. Постоянно находясь в разъездах в процессе выклянчивания денег — наверное, уже не до текущих дел», — сказал глава государства.

О «войне» с Европой

Страны Европы пытаются помешать действующей администрации Соединенных Штатов и президенту Трампу в достижении мира на Украине с помощью переговоров, заявил российский президент. По его словам, европейцы «обижаются», что их отстранили от ведения переговоров — однако «их никто не отстранял, они сами отстранились», оборвав контакты с Россией.

«Почему они это сделали? Потому что взяли на вооружение тезис о нанесении России стратегического поражения, и до сих пор живут в этих иллюзиях. Хотя головой понимают, что такого не могло быть. Они приняли желаемое за действительное в свое время, но признаться в этом сами себе не могут и не хотят», — пояснил Путин.

Он отметил, что у европейских государств «нет мирной повестки, они на стороне войны».

«Даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложения Трампа, все эти изменения направлены только на одно: чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс. Они выдвигают такие требования, которые для России абсолютно неприемлемы. Они это понимают. И тем самым [рассчитывают потом] свалить на Россию вину за сворачивание этого мирного процесса», — отметил президент.

При этом он заверил: Россия не намерена воевать с Европой. Однако готова к этому в случае европейской агрессии.

«Мы не собираемся воевать с Европой. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать, и начнет это — мы готовы прямо сейчас. <...> Если Европа начнет с нами войну, очень быстро может произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта с ЕС ситуация будет развиваться стремительнее, чем в случае с Украиной.

«С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько <...> Это не война в прямом, современном смысле этого слова», — пояснил глава государства.

Атаки на танкеры

Прокомментировал Путин и на атаки ВСУ на суда в Черном море. Он напомнил, что украинские войска и раньше пытались атаковать российские морские порты, а ВС РФ отвечали тем же, поражая суда и корабли, на которых доставлялось на Украину военное имущество и боеприпасы. «Мы попадали туда, куда хотели, о чем свидетельствуют вторичные взрывы», — отметил Путин.

Теперь же, по его словам, украинская сторона занялась «пиратством», и Россия на него ответит. В частности, ВС РФ «расширят номенклатуру ударов» по портовым сооружениям и кораблям, которые заходят в украинские порты.

А в случае, если пиратство не прекратится, российская сторона «рассмотрит возможность» принятия пакета ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять подобные акции. При этом российский лидер подчеркнул: «Я не говорю, что мы это будем делать».

«Самый радикальный способ — отрезать Украину от моря, тогда заниматься пиратством им будет невозможно в принципе. Надеюсь, что украинское военное и политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной, подумают, стоит ли продолжать такую практику», — сказал президент.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами