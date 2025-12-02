В Пентагоне назвали число ударов США по наркобандам

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что США нанесли 21 удар по наркобандам, ликвидировав 82 боевика. Ее пресс-конференция транслируется на сайте Пентагона.

По словам Уилсон, удары наносились по судам с наркотиками. Она подчеркнула, что действия США соответствуют международному праву.

27 ноября глава Пентагона Пит Хегсет пообещал, что США ликвидируют всех, кто причастен к провозу наркотиков через границы страны.

Это не первое подобное заявление — обещания уничтожить всех причастных к наркоторговле он неоднократно повторял на фоне операции США по борьбе с наркотрафиком в Венесуэле.

По данным The Washington Post, в результате операции уже ликвидированы 83 человека. При этом премьер-министр Тринидада и Тобаго Камла Персад-Биссесар на встрече с Хегсетом 26 ноября заявила, что поддерживает действия американских военных и считает, что наркоторговцы должны быть физически уничтожены.

Министр сообщил, что в борьбе с наркотрафиком США будут продолжать сотрудничать с Доминиканской Республикой, и призвал другие страны позволить американским силам действовать на своей территории для борьбы с наркоторговлей.

Ранее США объявили венесуэльский «Картель солнц» террористической организацией.