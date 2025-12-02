На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне назвали число ударов США по наркобандам

Пентагон: США нанесли 21 удар по наркобандам, ликвидировав 82 боевика
true
true
true
close
Joshua Roberts/Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что США нанесли 21 удар по наркобандам, ликвидировав 82 боевика. Ее пресс-конференция транслируется на сайте Пентагона.

По словам Уилсон, удары наносились по судам с наркотиками. Она подчеркнула, что действия США соответствуют международному праву.

27 ноября глава Пентагона Пит Хегсет пообещал, что США ликвидируют всех, кто причастен к провозу наркотиков через границы страны.

Это не первое подобное заявление — обещания уничтожить всех причастных к наркоторговле он неоднократно повторял на фоне операции США по борьбе с наркотрафиком в Венесуэле.

По данным The Washington Post, в результате операции уже ликвидированы 83 человека. При этом премьер-министр Тринидада и Тобаго Камла Персад-Биссесар на встрече с Хегсетом 26 ноября заявила, что поддерживает действия американских военных и считает, что наркоторговцы должны быть физически уничтожены.

Министр сообщил, что в борьбе с наркотрафиком США будут продолжать сотрудничать с Доминиканской Республикой, и призвал другие страны позволить американским силам действовать на своей территории для борьбы с наркоторговлей.

Ранее США объявили венесуэльский «Картель солнц» террористической организацией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами