Глава МИД Украины призвал «заставить» Москву прекратить конфликт

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х заявил, что Россия должна «прекратить тратить впустую время всего мира» и призвал «заставить» ее прекратить конфликт.

«Мы полностью поддерживаем все честные усилия, которые могут принести справедливый мир. Команды Украины и Соединенных Штатов вместе с нашими европейскими партнерами проделали большую работу и достигли важного прогресса. Теперь пришло время заставить источник войны в Москве прекратить ее», — написал Сибига.

2 декабря спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прилетели в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча запланирована на вторую половину дня.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником президента Соединенных Штатов понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

