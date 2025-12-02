США готовят план на случай ухода Мадуро с поста президента

Пентагон: США готовят план, в том числе на случай ухода Мадуро с поста

США ведут работу над планом на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон, сообщает РИА Новости.

По ее словам, министерство войны (минобороны Соединенных Штатов. — «Газета.Ru») имеет план действий «на любой случай».

«Мы — организация, занимающаяся планированием. Если где-то в мире происходит какое-либо событие, у нас уже есть разработанный и готовый к применению план реагирования», — сказала Уилсон, отвечая на вопрос о роли Пентагона в Венесуэле в случае ухода Мадуро.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что венесуэльский президент в ходе неформальных переговоров с представителями США заявил, что готов прекратить исполнение своих полномочий, однако не раньше, чем через 18 месяцев.

30 ноября стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Мадуро возможными силовыми мерами в случае, если тот не покинет свой пост. До этого Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в ее окрестностях. Это заявление было сделано на фоне укрепления американской военной группировки в Карибском бассейне. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Венесуэлы утвердил план вооруженной борьбы против США.