На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США готовят план на случай ухода Мадуро с поста президента

Пентагон: США готовят план, в том числе на случай ухода Мадуро с поста
true
true
true
close
Maxwell Briceno/Reuters

США ведут работу над планом на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон, сообщает РИА Новости.

По ее словам, министерство войны (минобороны Соединенных Штатов. — «Газета.Ru») имеет план действий «на любой случай».

«Мы — организация, занимающаяся планированием. Если где-то в мире происходит какое-либо событие, у нас уже есть разработанный и готовый к применению план реагирования», — сказала Уилсон, отвечая на вопрос о роли Пентагона в Венесуэле в случае ухода Мадуро.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что венесуэльский президент в ходе неформальных переговоров с представителями США заявил, что готов прекратить исполнение своих полномочий, однако не раньше, чем через 18 месяцев.

30 ноября стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Мадуро возможными силовыми мерами в случае, если тот не покинет свой пост. До этого Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в ее окрестностях. Это заявление было сделано на фоне укрепления американской военной группировки в Карибском бассейне. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Венесуэлы утвердил план вооруженной борьбы против США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами