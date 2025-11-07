СМИ узнали условия ухода Мадуро с поста президента Венесуэлы

The Atlantic: Мадуро готов уйти при условии амнистии для себя и соратников

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов покинуть свой пост при выполнении ряда условий со стороны США, включая предоставление амнистии ему и его ближайшим соратникам. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источник, участвующий в переговорах между сторонами.

Согласно публикации, Мадуро требует от Вашингтона отмены награды за его поимку и гарантий безопасного выезда из страны. Рассмотрение этого варианта происходит на фоне масштабного наращивания американских военных сил в Карибском бассейне, которое издание называет крупнейшим со времен Карибского кризиса 1962 года.

Издание отмечает, что официальным поводом для военного давления на Каракас объявлена борьба с наркоторговлей, однако это объяснение выглядит неубедительно. Издание указывает, что Венесуэла служит лишь транзитным пунктом для наркокартелей, а реальной причиной эскалации стала заинтересованность администрации США в смене власти в стране.

5 ноября агентство Bloomberg писало, что Соединенные Штаты могут начать военную кампанию против Венесуэлы «примерно с 15 ноября», когда Атлантику пересечет авианосец «Джеральд Р. Форд».

В этот же день Мадуро утвердил план о переходе к вооруженной борьбе в случае агрессии со стороны США.

31 октября газета The Washington Post сообщила, что Мадуро на фоне обострения отношений с США отправил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи. Лидер страны призвал предоставить государству ракеты и деньги, а также отремонтировать самолеты, отметили журналисты.

Ранее Дональд Трамп заявил, что дни Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены.