В Армении заявили, что у Еревана и Баку нет согласия по формату мирного соглашения

Министр Мирзоян: у Еревана и Баку нет единого видения формата мирного соглашения

У Армении и Азербайджана нет согласия по формату подписания мирного соглашения, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с главой евродипломатии Каей Каллас. Его слова передает РИА Новости.

«Мы уже заявили, что Армения готова немедленно начать консультации по определению места и даты подписания мирного соглашения. К сожалению, у Армении и Азербайджана нет единого видения относительно характера предстоящего подписания – существуют разные представления и интерпретации этого возможного события», – сообщил глава внешнеполитического ведомства Армении.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Соединенных Штатах декларацию о прекращении боевых действий. В мероприятии также принимал участие президент США Дональд Трамп. Это соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие так называемого «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться Вашингтоном.

Ранее в России заявили о готовности содействовать нормализации отношений Баку и Еревана.