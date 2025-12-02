На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Армении заявили, что у Еревана и Баку нет согласия по формату мирного соглашения

Министр Мирзоян: у Еревана и Баку нет единого видения формата мирного соглашения
true
true
true
close
Shutterstock/esfera

У Армении и Азербайджана нет согласия по формату подписания мирного соглашения, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с главой евродипломатии Каей Каллас. Его слова передает РИА Новости.

«Мы уже заявили, что Армения готова немедленно начать консультации по определению места и даты подписания мирного соглашения. К сожалению, у Армении и Азербайджана нет единого видения относительно характера предстоящего подписания – существуют разные представления и интерпретации этого возможного события», – сообщил глава внешнеполитического ведомства Армении.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Соединенных Штатах декларацию о прекращении боевых действий. В мероприятии также принимал участие президент США Дональд Трамп. Это соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие так называемого «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться Вашингтоном.

Ранее в России заявили о готовности содействовать нормализации отношений Баку и Еревана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами