Спецпредставитель Путина вновь сводил Уиткоффа в ресторан

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев пообедали перед началом переговоров с лидером России Владимиром Путиным в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Как стало известно агентству, Уиткофф и Дмитриев пообедали в одном из столичных ресторанов, который был удостоен звезды Michelin в 2022 году. Около 16:30 по московскому времени они покинули заведение общепита. Что именно ели высокопоставленные чиновники, не сообщается.

Во время визита в Москву в августе Уиткофф в компании Дмитриева также побывал в одном из московских ресторанов. Тогда он заказал себе на завтрак чебурек огромных размеров стоимостью 550 рублей.

2 декабря Владимир Путин встретится в Москве со Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Перед началом переговоров пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к обсуждению мирного урегулирования, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. Песков отказался сообщать журналистам какие-либо подробности предстоящей встречи, отметив, что «мегафонная дипломатия» в данном случае бесполезна. В свою очередь Кирилл Дмитриев назвал 2 декабря важным днем для мира. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

