В ЦБ заявили о возможности снижения ключевой ставки до конца года

Центробанк: ключевая ставка до конца года может как снизиться, так и сохраниться

До конца 2025 года может произойти как снижение ключевой ставки Банка России, так и ее сохранение. Об этом сообщил советник председателя Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов, передает ТАСС.

«С учетом всех предпосылок, озвученных в нашем прогнозе, мы говорим, что до конца года снижение ставки возможно. Но также возможна и неизменность ставки», — сказал он журналистам в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

По словам Тремасова, вся совокупность факторов будет представлена на декабрьском заседании Совета директоров Банка России по ключевой ставке. При этом, он отметил, что до этой встречи россиянам следует ожидать большое количество информации.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Это было четвертое снижение ключевой ставки в 2025 году. Решение регулятора частично совпало с прогнозом финансового рынка. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам. По прогнозу экспертов, доходность депозитов уменьшится до 14-16% к началу 2026 года.

Ранее в Госдуме заявили, что высокая ставка ЦБ «давит на экономику».