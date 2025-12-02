На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава РСПП допустил снижение ключевой ставки ЦБ на «чуть-чуть»

Центральный банк (ЦБ) РФ на декабрьском заседании совета директоров может «чуть-чуть» снизить ключевую ставку. Об этом в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Ну я думаю, что снизят … чуть-чуть», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Заключительное заседание совета директоров ЦБ в текущем году состоится 19 декабря.

Центробанк на заседании 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых. Решение регулятора частично совпало с прогнозом финансового рынка. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам. По прогнозу экспертов, доходность депозитов уменьшится до 14-16% к началу 2026 года.

В Минэкономразвития назвали данное решение ЦБ «символическим», отметив, что у регулятора было «пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий».

Ранее Силуанов оценил работу Центробанка.

