В Раде признали, что Украина не сможет «отвоевать» территории

Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью изданию «Телеграф» заявил, что у Украины нет возможности отвоевать занятые Россией территории.

Он напомнил, что Россия не отказывалась от целей выбить ВСУ из новых регионов, в том числе Донбасса. Москва хочет международного признания этих территорий, подчеркнул нардеп.

«Для нас это неприемлемо. И поэтому, я думаю, что произойдет более трезвый процесс переговоров, где будут согласовываться позиции, которые для Украины приемлемы, а какие нет. Де-факто, мы понимаем, что на сегодняшний день нет возможности отвоевать оккупированные территории. Поэтому мы должны признать, что эти территории наверняка на время останутся временно оккупированными», — заявил Вениславский.

30 ноября во Флориде прошли переговоры США и Украины. Украинскую делегацию возглавил экс-министр обороны Рустем Умеров, который в связи с масштабным коррупционным скандалом сменил на этой позиции экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

По данным СМИ, на встрече активно обсуждались вопросы территорий, членство Украины в НАТО и судьба российских активов, замороженных западными странами. Делегация Киева в очередной раз заявила, что территориальный вопрос может решаться лишь по текущей линии соприкосновения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД ФРГ допустил «болезненные уступки» со стороны Украины.