В России появится Национальный центр судостроения

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра судостроения имени академика Алексея Крылова (1863 --― 1954 годы) для координации научных исследований в сфере морской техники. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

В документе отмечается, что правительство России предложило реорганизовать Крыловский государственный научный центр (Санкт-Петербург) в Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А. Н. Крылова.

Указ был подписан в целях формирования технологической базы инновационной экономики, создания и развития высокотехнологичного судостроительного комплекса России, повышения эффективности управления научными исследованиями в сфере судостроения и разработки морской техники, говорится в документе.

Основными направлениями деятельности нового центра будут ведение и осуществление научных исследований в сфере судостроения и разработки морской техники; проведение цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; участие в создании программ судостроения; укрепление потенциала главных научных организаций для развития прорывных технологий в сфере судостроения и разработки морской техники.

Ранее Путин поручил модернизировать судостроительную промышленность.