Власти Грузии опровергли информацию о применении химвеществ на митингах

Премьер Грузии Кобахидзе: на митингах в Тбилиси в 2024 не применяли химвещества

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что компания «Би-би-си» намерено транслировала ложные данные о якобы использовании химических веществ в ходе разгона антиправительственных митингов в Тбилиси в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Телевидению была предоставлена ложная информация о том, что якобы было использовано определенное вещество. Была намеренно предоставлена ложная информация, которая была прямо направлена против интересов государства. Таким образом, это можно смело квалифицировать как преступление», — сказал он.

Политик также добавил, что ситуацию, когда конкретное СМИ распространяет ложные данные, можно классифицировать как враждебную деятельность.

Накануне в Грузии началось расследование в связи с материалом вещательной корпорации «Би-би-си» о якобы применении против митингующих химоружия, их подозревают в помощи иностранной организации во вражеской деятельности.

До этого корпорация «Би-би-си» провела собственное расследование, в рамках которого побеседовала с экспертами по химическому оружию, информаторами из полиции по борьбе с беспорядками в Грузии, врачами и участниками протестов. Журналисты заявили, что все данные указывают на использование грузинскими силовиками вещества «камит» , которое Франция применяла против Германии во время Первой мировой войны, для подавления протестов в ноябре-декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что Грузия подаст в суд на «Би-би-си» из-за статьи об использовании химвеществ силовиками.