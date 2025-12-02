На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Грузии опровергли информацию о применении химвеществ на митингах

Премьер Грузии Кобахидзе: на митингах в Тбилиси в 2024 не применяли химвещества
true
true
true
close
Lorenz Huter/IMAGO/photothek/Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что компания «Би-би-си» намерено транслировала ложные данные о якобы использовании химических веществ в ходе разгона антиправительственных митингов в Тбилиси в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Телевидению была предоставлена ложная информация о том, что якобы было использовано определенное вещество. Была намеренно предоставлена ложная информация, которая была прямо направлена против интересов государства. Таким образом, это можно смело квалифицировать как преступление», — сказал он.

Политик также добавил, что ситуацию, когда конкретное СМИ распространяет ложные данные, можно классифицировать как враждебную деятельность.

Накануне в Грузии началось расследование в связи с материалом вещательной корпорации «Би-би-си» о якобы применении против митингующих химоружия, их подозревают в помощи иностранной организации во вражеской деятельности.

До этого корпорация «Би-би-си» провела собственное расследование, в рамках которого побеседовала с экспертами по химическому оружию, информаторами из полиции по борьбе с беспорядками в Грузии, врачами и участниками протестов. Журналисты заявили, что все данные указывают на использование грузинскими силовиками вещества «камит» , которое Франция применяла против Германии во время Первой мировой войны, для подавления протестов в ноябре-декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что Грузия подаст в суд на «Би-би-си» из-за статьи об использовании химвеществ силовиками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами