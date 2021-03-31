Глава офиса президента Украины в 2020 году зарабатывал больше Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в 2020 году получал зарплату большую, чем президент страны Владимир Зеленский. Это следует из опубликованных политиками деклараций, размещенных на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно декларации, семья Зеленского заработала $817 тысяч в прошлом году, зарплата президента составила $12 тысяч. В то же время Ермак получал $16 тысяч.

«Заработная плата полученная по основному месту работы — 444 539 гривен», — говорится в декларации главы офиса президента.

Ермак руководит несколькими юридическими лицами, а также состоит в нескольких общественных организациях. Также у него есть квартира площадью 107,8 квадратных метров и машина Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long.

Ранее Зеленский задекларировал доходы на 2020 год. Его семья получила $817 тыс., из которых президенту принадлежит лишь $12 тыс. Зеленский также задекларировал роялти в размере $166,4 тыс. и новый объект недвижимости на правах временного пользования.

Также декларацию подали российский президент Владимир Путин и все депутаты Государственной думы.