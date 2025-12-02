Шойгу заявил о недопустимости возрождения преступных режимов в Европе и Японии

Шойгу: РФ и Китай не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Японии

Россия и Китай не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Японии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе российско-китайских консультаций по стратегической безопасности, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что в Москве начались российско-китайские консультации по стратегической безопасности под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел Китайской народной республики (КНР) Ван И. Перед началом встречи Шойгу и Ван И тепло приветствовали друг друга, пожав руки.

1 декабря в аппарате Совбеза РФ сообщили, что Шойгу и Ван И проведут встречу в Москве, в ходе которой они обсудят вопросы международной и региональной безопасности. В частности, стороны поднимут темы международной и региональной безопасности, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество в военной и военной-технической сферах.

Ранее в Кремле заявили о намерении России развивать отношения и с Индией, и с Китаем.