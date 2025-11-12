Польша отказалась принимать мигрантов в рамках пакта Евросоюза

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туск: Польша не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта Евросоюза
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта Европейского союза. Об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Так, как я и говорил. Это уже решено. Мы делаем, а не болтаем», — написал он.

Туск добавил, что Польша не будет платить за отказ от приема мигрантов.

Это решение подтвердил президент страны Кароль Навроцкий.

В октябре радиостанция RMF FM сообщила, что ЕС намерен освободить Польшу от выполнения обязательств по приему мигрантов из других стран сообщества согласно миграционному пакту от мая 2024 года.

В октябре президент Польши Кароль Навроцкий направил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором говорилось о решении Варшавы более не принимать мигрантов из других стран сообщества.

Совет Евросоюза окончательно утвердил миграционный пакт сообщества в мае прошлого года. Пакт предполагает, в частности, введение квот на распределение мигрантов в странах ЕС и выплату денежных средств в специальный фонд в случае отказа принять их на своей территории.

Ранее нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу.

