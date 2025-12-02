На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде оценили слова главы МИД Венгрии о подготовке Европы к войне с РФ

Пушков: обезумевшая элита Европы готова пойти на риск уничтожения континента
Pavel Kashaev/Global Look Press

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что «обезумевшая европейская политэлита» готова пойти на риск уничтожения континента. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петра Сийярто о подготовке Европы к войне с Россией.

По его словам, глава внешнеполитического ведомства Венгрии «бьет в набат тревоги».

«Задача всех здравомыслящих европейцев, руководителей антивоенных партий и общественных движений и не потерявших трезвости ума американских политиков, а также лидеров Глобального Юга не дать ей развязать такую войну», — написал Пушков.

Сенатор констатировал, что предотвращение глобальной войны в Европе «переходит из гипотетической в практическую плоскость».

До этого Венгрия предупредила, что Европа фактически готовится к возможному военному столкновению с Россией. Глава МИД Петер Сийярто сослался на стратегические документы ЕС и заявил, что к 2029 году Евросоюз планирует достичь полной боеготовности.

Ранее во Франции уличили Каллас в желании раздробить Россию.

