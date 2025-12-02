Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией. ЕС повышает уровень боеготовности армии

Венгрия предупредила, что Европа фактически готовится к возможному военному столкновению с Россией. Глава МИД Петер Сийярто сослался на стратегические документы ЕС и заявил, что к 2029 году Евросоюз планирует достичь полной боеготовности.

Европа «уже готовится к войне с Россией», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Выступая в ходе парламентских слушаний, он сослался на стратегические документы Евросоюза, где прописано достижение полной боеготовности вооруженных сил к 2029 году. По словам Сийярто, это означает, что военный конфликт «становится возможным» уже в 2030 году. Его слова приводит издание Magyar Nemzet.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что Будапешт не поддерживает рост военной риторики в Евросоюзе и выступает против шагов, которые могут «приблизить Европу к прямой конфронтации с Россией». По его словам, венгерское правительство будет добиваться того, чтобы «граждане страны не жили в условиях военного конфликта».

Сийярто уже неоднократно критиковал европейскую оборонную политику. Летом 2024 года он выступал против планов Еврокомиссии по увеличению военных инвестиций, утверждая, что это «может привести Европу к опасной эскалации». В середине 2025 года Будапешт также заблокировал часть заявлений ЕС, касающихся поддержки Украины.

Оборонные планы Евросоюза до 2029 года

В Евросоюзе продолжается реализация мер по усилению коллективной обороны, закрепленных в стратегических документах последних лет. В Стратегическом компасе ЕС, принятом в марте 2022 года, предусмотрено создание к 2025 году сил быстрого развертывания численностью до 5 тыс. человек, способных участвовать в кризисных операциях за пределами Союза. Этот инструмент должен заменить предыдущие боевые группы ЕС, так и не примененные на практике.

В 2024 году Еврокомиссия представила Стратегию оборонной промышленности ЕС (EDIS), направленную на повышение мощности европейской оборонной отрасли, наращивание производства боеприпасов и стимулирование совместных закупок государств-членов. Документ предполагает формирование устойчивых поставок вооружений внутри ЕС и сокращение зависимости от внешних подрядчиков.

Параллельно страны ЕС и НАТО увеличивают свои оборонные расходы. По данным Financial Times, к середине 2025 года 23 государства — члены НАТО достигли целевого показателя в 2% ВВП, включая Германию, Францию и большинство стран Восточной Европы. Ряд членов Альянса, среди них Польша и государства Балтии, объявили о намерении повысить расходы до 2,5–3%.

Производство боеприпасов также расширяется. Как сообщал Reuters, страны ЕС продолжают заключать долгосрочные контракты на поставку 155-мм артиллерийских снарядов с компаниями во Франции, Германии, Чехии и Словакии в рамках инициативы по увеличению европейского оборонного производства, начатой в 2023 году. Программа предусматривает наращивание выпуска боеприпасов до уровня, позволяющего обеспечить потребности Украины и запасы самих государств-членов.