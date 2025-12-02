На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика
Размер текста
А
А
А

Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией. ЕС повышает уровень боеготовности армии

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией
true
true
true
close

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

Григорий Сысоев/РИА Новости
Венгрия предупредила, что Европа фактически готовится к возможному военному столкновению с Россией. Глава МИД Петер Сийярто сослался на стратегические документы ЕС и заявил, что к 2029 году Евросоюз планирует достичь полной боеготовности.

Европа «уже готовится к войне с Россией», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Выступая в ходе парламентских слушаний, он сослался на стратегические документы Евросоюза, где прописано достижение полной боеготовности вооруженных сил к 2029 году. По словам Сийярто, это означает, что военный конфликт «становится возможным» уже в 2030 году. Его слова приводит издание Magyar Nemzet.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что Будапешт не поддерживает рост военной риторики в Евросоюзе и выступает против шагов, которые могут «приблизить Европу к прямой конфронтации с Россией». По его словам, венгерское правительство будет добиваться того, чтобы «граждане страны не жили в условиях военного конфликта».

Сийярто уже неоднократно критиковал европейскую оборонную политику. Летом 2024 года он выступал против планов Еврокомиссии по увеличению военных инвестиций, утверждая, что это «может привести Европу к опасной эскалации». В середине 2025 года Будапешт также заблокировал часть заявлений ЕС, касающихся поддержки Украины.

Оборонные планы Евросоюза до 2029 года

В Евросоюзе продолжается реализация мер по усилению коллективной обороны, закрепленных в стратегических документах последних лет. В Стратегическом компасе ЕС, принятом в марте 2022 года, предусмотрено создание к 2025 году сил быстрого развертывания численностью до 5 тыс. человек, способных участвовать в кризисных операциях за пределами Союза. Этот инструмент должен заменить предыдущие боевые группы ЕС, так и не примененные на практике.

В 2024 году Еврокомиссия представила Стратегию оборонной промышленности ЕС (EDIS), направленную на повышение мощности европейской оборонной отрасли, наращивание производства боеприпасов и стимулирование совместных закупок государств-членов. Документ предполагает формирование устойчивых поставок вооружений внутри ЕС и сокращение зависимости от внешних подрядчиков.

Параллельно страны ЕС и НАТО увеличивают свои оборонные расходы. По данным Financial Times, к середине 2025 года 23 государства — члены НАТО достигли целевого показателя в 2% ВВП, включая Германию, Францию и большинство стран Восточной Европы. Ряд членов Альянса, среди них Польша и государства Балтии, объявили о намерении повысить расходы до 2,5–3%.

Производство боеприпасов также расширяется. Как сообщал Reuters, страны ЕС продолжают заключать долгосрочные контракты на поставку 155-мм артиллерийских снарядов с компаниями во Франции, Германии, Чехии и Словакии в рамках инициативы по увеличению европейского оборонного производства, начатой в 2023 году. Программа предусматривает наращивание выпуска боеприпасов до уровня, позволяющего обеспечить потребности Украины и запасы самих государств-членов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами