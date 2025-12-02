Зеленский заявил, что Украина и США доработали план Трампа

Зеленский: на переговорах Украины и США стороны доработали соглашение в Женеве

Украина и США на переговорах во Флориде доработали план президента США Дональда Трампа о мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Работа велась на основе Женевского документа, и этот документ был доработан», — подчеркнул он.

Телеканал ABC сообщал, что делегации США и Украины на прошедших во Флориде переговорах не смогли достичь прогресса по вопросу территориальных уступок.

По словам собеседника телеканала, на встрече обсуждались вопросы гарантий безопасности, судьба замороженных российских активов и возможные выборы на Украине, однако понимания по самым сложным пунктам, в том числе территориальному вопросу, нет. Киев не готов идти на территориальные уступки.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay специального посланника американского президента Стива Уиткоффа. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Ранее Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры с США.