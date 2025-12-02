В МИД Китая рассказали о реализации договоренностей по безопасности с Россией

Ван И: Россия и Китай работают над реализацией договоренностей по безопасности

Россия и Китай продолжают работать над реализацией договоренностей на высшем уровне по стратегической безопасности. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И во время консультаций по стратегической безопасности с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу, передает ТАСС.

«Мы прилагаем огромные усилия для воплощения стратегических решений и укрепления политического взаимодоверия», — отметил он.

До этого стало известно, что в Москве начались российско-китайские консультации по стратегической безопасности под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел КНР Ван И. Перед началом консультаций Шойгу и Ван И тепло приветствовали друг друга и пожали руки.

1 декабря в аппарате Совбеза РФ сообщили, что Шойгу и Ван И проведут встречу в Москве, в ходе которой они обсудят вопросы международной и региональной безопасности. В частности, стороны поднимут темы международной и региональной безопасности, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество в военной и военной-технической сферах.

Ранее в Кремле заявили о намерении России развивать отношения и с Индией, и с Китаем.