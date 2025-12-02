На Украине ожидают завершения конфликта к марту

Конфликт на Украине может завершиться к марту, поскольку Киев находится под давлением со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил нардеп Федор Вениславский, передает издание «Страна».

«Я остаюсь убежденным, что война идет к своему завершению. Возможно, это будет не так быстро, не в этом году (хотя я этого не исключаю, ведь у нас еще есть весь декабрь) или это будет в феврале, марте. Но это точно краткосрочная, а не долгосрочная перспектива. Война точно не будет длиться годами», — подчеркнул он.

По словам парламентария, американская сторона стремится приложить максимум усилий для того, чтобы остановить вооруженное противостояние.

Телеканал ABC сообщал, что делегации США и Украины на прошедших во Флориде переговорах не смогли достичь прогресса по вопросу территориальных уступок.

По словам собеседника телеканала, на встрече обсуждались вопросы гарантий безопасности, судьба замороженных российских активов и возможные выборы на Украине, однако понимания по самым сложным пунктам, в том числе территориальному вопросу, нет. Киев не готов идти на территориальные уступки.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay специального посланника американского президента Стива Уиткоффа. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Ранее Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры с США.