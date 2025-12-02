Посредничество США в вопросе урегулирования на Украине является очень эффективным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга, который проводит Sputnik India.

«Посредничество США очень эффективно, и мы надеемся, что оно будет успешным. И мы готовы внести в это свой вклад, потому что заинтересованы в мире», — заявил он.

По словам Пескова, в первую очередь необходимо устранить причины, которые привели к кризису. Представитель Кремля объяснил, что причины, по которым российская сторона не заключает мирное соглашение немедленно, крайне сложны.

Он добавил, что у президента РФ Владимира Путины были основания принять решение о начале спецоперации на Украине.

До этого Песков заявил, что поиск мирного решения в рамках урегулирования конфликта на Украине — очень сложный вопрос. По его словам, мирное соглашение по Украине должно устранять первопричины конфликта.

