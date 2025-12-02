На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили посредничество США в урегулировании на Украине

Песков: план Трампа является хорошей основой для урегулирования на Украине
Eva Marie Uzcategui/Reuters

Посредничество США в вопросе урегулирования на Украине является очень эффективным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга, который проводит Sputnik India.

«Посредничество США очень эффективно, и мы надеемся, что оно будет успешным. И мы готовы внести в это свой вклад, потому что заинтересованы в мире», — заявил он.

По словам Пескова, в первую очередь необходимо устранить причины, которые привели к кризису. Представитель Кремля объяснил, что причины, по которым российская сторона не заключает мирное соглашение немедленно, крайне сложны.

Он добавил, что у президента РФ Владимира Путины были основания принять решение о начале спецоперации на Украине.

До этого Песков заявил, что поиск мирного решения в рамках урегулирования конфликта на Украине — очень сложный вопрос. По его словам, мирное соглашение по Украине должно устранять первопричины конфликта.

Ранее Небензя объяснил, почему Вашингтон не понимает сути кризиса на Украине.

Переговоры о мире на Украине
