Песков высказался о судьбе замороженных российских активов

Песков: Европа обсуждает возможность кражи заблокированных активов России
loginovworkshop/Shutterstock/FOTODOM

Европа обсуждает возможность кражи заблокированных активов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, который проводит Sputnik India.

«Они обсуждают возможность кражи российских активов, заблокированных в Европе, на сумму более $200 млрд», — заявил он.

По словам представителя Кремля, европейская сторона пытается найти способ обеспечить финансирование Украины, чтобы продолжать борьбу. Он добавил, что блокировка незаконна, однако сейчас европейские представители хотят «украсть эти деньги».

Песков подчеркнул, что в Европе есть «трезвые головы», включая Бельгию, которые понимают недопустимость таких мер. По его словам, в случае изъятия российская сторона обратится в международный суд с требованием вернуть средства.

До этого газета Politico писала, что Соединенные Штаты выступают за возвращение России ее замороженных активов после урегулирования ситуации на Украине. В публикации говорится, что Европейская комиссия «вот-вот обнародует» правовую базу для предоставления кредита Украине за счет российских активов, «чтобы гарантировать, что в апреле военный бюджет Украины не опустеет».

Ранее Бельгия заявила, что быстрое использование активов РФ навредит мирному плану.

