Из правой партии Германии хотят исключить политика, который «похож на Гитлера»

Tagesschau: из «АдГ» хотят исключить политика, чье поведение напоминает Гитлера
Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Из правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» хотят исключить политика Александра Эйхвальда, который на молодежном съезде партии «вызывал ассоциации» с Гитлером. Об этом сообщает газета Tagesschau.

«В своей речи он грозил пальцем и произносил крайне правые лозунги с раскатистым звуком. Тон и стиль его поведения напоминали Гитлера», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает Tagesschau, теперь ему грозит исключение из партии. По всей видимости, даже сама «Альтернатива для Германии» не располагала о нем достаточной информацией, говорится в сообщении.

В конце ноября политик из Намибии Адольф Гитлер Уунона в очередной раз одержал победу на региональных выборах в округе Омпуджа, получив поддержку избирателей на пятый мандат.

При этом он убрал из своего паспорта фамилию «Гитлер», поскольку более не хочет иметь ничего общего с ней. Политик подчеркнул, что предпочитает быть Адольфом Уунона и не имеет ничего общего с нацистской идеологией.

Ранее Лукашенко решил передать Намибии компетенции в области продовольственной безопасности.

