Адольф Гитлер снова пришел к власти и сменил фамилию

Политик из Намибии Адольф Гитлер Уунона в очередной раз одержал победу на региональных выборах в округе Омпуджа, получив поддержку избирателей на пятый мандат. Об этом сообщает Bild.

Его политическая карьера началась в 2004 году, с тех пор успешно продолжается. Последний раз он переизбирался в 2020 году.

При этом он убрал из своего паспорта фамилию «Гитлер», поскольку более не хочет иметь ничего общего с ней. Политик подчеркнул, что предпочитает быть Адольфом Уунона и не имеет ничего общего с нацистской идеологией.

«Меня зовут не Адольф Гитлер. Меня зовут Адольф Уунона. Я видел, как люди называли меня Адольфом Гитлером и пытались связать меня с кем-то, кого я даже не знаю», — сказал он.

В интервью Bild 2020 года Гитлер рассказал, что его отец, когда давал ему имя, не понимал, за что выступал германский диктатор. По словам намибийского политика, он не имеет ничего общего с нацистскими преступлениями, а на публичных мероприятиях использует только имя Адольф.

Намибия является бывшей германской колонией на юге Африки. Независимость страны была провозглашена в марте 1990 года. Часть местных жителей до сих пор имеют германские имена.

Ранее Лукашенко решил передать Намибии компетенции в области продовольственной безопасности.