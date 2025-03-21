Лукашенко решил передать Намибии компетенции в области продовольственной безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил избранному лидеру Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитве передать компетенции в области продовольственной безопасности. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Белоруссия готова предложить намибийской стороне свои компетенции в отраслях обеспечения продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, энергетики, транспорта», — заявил Лукашенко.

По его словам, Минск заинтересован в расширении сотрудничества с Виндхуком. Он отметил, что белорусская сторона обладает хорошим практическим опытом реализации проектов с Зимбабве и другими государствами Африки.

До этого Лукашенко во время своего выступления в Совете Федерации заявил, что Белоруссия заинтересована во всестороннем сотрудничестве со странами БРИКС, СНГ и ШОС. По его словам, белорусская сторона хочет торговать с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Он отметил, что Белоруссия хочет добрых отношений с Европой и США, но если придется выбирать, Минск всегда будет на стороне России.

Ранее Лукашенко рассказал, в каком случае «труба» наступит Украине и Европе вместе взятым.