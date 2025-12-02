На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Киевляне озвучили мирный план из одного пункта

Kp.ru: киевляне предложили мирный план с Россией, состоящий из одного пункта
true
true
true
close
Adam Gray/AP

Жители Киева на фоне коррупционного скандала считают, что единственным способом прекратить боевые действия является остановка финансирования местных властей. Об этом пишет kp.ru после анализа украинского сегмента социальных сетей.

«Просто не давайте [президенту Украины Владимиру] Зеленскому бабки, и война закончится очень быстро», — считают украинцы.

Анализ соцсетей также показал, что население не верит в руководство своей страны. Жители Украины заявляют, что власти не делают никаких шагов к мирному урегулированию.

До этого стало известно, что депутаты из партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» начали собирать подписи коллег в Верховной раде за отставку всего правительства на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики. В партии считают, что кабмин потерял доверие граждан Украины, потому что «работал на коррупцию», а не «на фронт».

Депутат Артур Герасимов сообщил, что спикер Рады Руслан Стефанчук поддержал роспуск правительства, однако инициативу блокирует офис президента Владимира Зеленского.

Ранее в Раде предрекли украинцам тяжелую зиму без воды из-за коррупционного скандала.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами