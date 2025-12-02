Бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак остается одним из членов Света национальной безопасности Украины, хотя после отставки должен был быть лишиться этого статуса. Об этом aif.ru заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник.

«Сегодня Ермак находится в составе Совета безопасности и обороны Украины. Уже третий день как частное лицо, то есть автоматически должен был Зеленский указом его оттуда убрать, потому что по конституции там могут быть только те, кто по должности входит... Зеленский ввёл туда Ермака незаконно», — подчеркнул он.

Говоря об истинных отношениях между украинским лидером и его экс-главой его офиса, Олейник назвал их связь «воровской сделкой на крови», подчеркнув, что Зеленский и Ермак похожи на «сиамских близнецов».

Украинские пограничники получили указание не выпускать из страны экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, утверждают в Верховной раде. Основание — запрос антикоррупционных органов. По информации портала «Украина.ру», ему планируют предъявить три обвинения. Тем временем местные СМИ опубликовали подробности «ужасного разрыва» бывшего чиновника с украинским лидером. Выяснилось, что он устроил Зеленскому «форменную получасовую истерику», а «коалиция желающих отставки Ермака» координировала свои действия в «революционном чате».

Как сообщила газета «Украинская правда» (УП), реакция Ермака на просьбу написать заявление об отставке «была бурной». По данным издания, он устроил Зеленскому «форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями».

Ранее в России поразмышляли, каким будет «третий акт» коррупционного скандала на Украине.