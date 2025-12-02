На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как Зеленский незаконно оставил Ермака своим приближенным

Экс-депутат Рады Олейник: Ермак остается членом Совета нацбезопасности Украины
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак остается одним из членов Света национальной безопасности Украины, хотя после отставки должен был быть лишиться этого статуса. Об этом aif.ru заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник.

«Сегодня Ермак находится в составе Совета безопасности и обороны Украины. Уже третий день как частное лицо, то есть автоматически должен был Зеленский указом его оттуда убрать, потому что по конституции там могут быть только те, кто по должности входит... Зеленский ввёл туда Ермака незаконно», — подчеркнул он.

Говоря об истинных отношениях между украинским лидером и его экс-главой его офиса, Олейник назвал их связь «воровской сделкой на крови», подчеркнув, что Зеленский и Ермак похожи на «сиамских близнецов».

Украинские пограничники получили указание не выпускать из страны экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, утверждают в Верховной раде. Основание — запрос антикоррупционных органов. По информации портала «Украина.ру», ему планируют предъявить три обвинения. Тем временем местные СМИ опубликовали подробности «ужасного разрыва» бывшего чиновника с украинским лидером. Выяснилось, что он устроил Зеленскому «форменную получасовую истерику», а «коалиция желающих отставки Ермака» координировала свои действия в «революционном чате».

Как сообщила газета «Украинская правда» (УП), реакция Ермака на просьбу написать заявление об отставке «была бурной». По данным издания, он устроил Зеленскому «форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями».

Ранее в России поразмышляли, каким будет «третий акт» коррупционного скандала на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами