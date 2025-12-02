На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-депутат Рады заявил, что истерика Ермака была «частью сценария» Зеленского

Экс-депутат Олейник назвал сценарием Зеленского истерику Ермака после отставки
Violeta Santos Moura/Reuters

Сообщения украинских СМИ о том, что бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак устроил истерику после своей отставки, являются частью «сценария» президента страны. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

«Не верьте тому, что они говорят, это все-таки сценаристы «95 квартала». Смотрите, что происходит, следите за действиями. Одно дело, что говорят о скандале. А Зеленский, например, очень благодарил Ермака в вечернем выступлении, особенно за внешний трек, за переговоры, за то, что он такой хороший, отстаивает интересы Украины и так далее», — подчеркнул он.

Украинские пограничники получили указание не выпускать из страны экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, утверждают в Верховной раде. Основание — запрос антикоррупционных органов. По информации портала «Украина.ру», ему планируют предъявить три обвинения. Тем временем местные СМИ опубликовали подробности «ужасного разрыва» бывшего чиновника с украинским лидером. Выяснилось, что он устроил Зеленскому «форменную получасовую истерику», а «коалиция желающих отставки Ермака» координировала свои действия в «революционном чате».

Как сообщила газета «Украинская правда» (УП), реакция Ермака на просьбу написать заявление об отставке «была бурной». По данным издания, он устроил Зеленскому «форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями».

Ранее в России поразмышляли, каким будет «третий акт» коррупционного скандала на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
