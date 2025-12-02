На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС на этой неделе представит предложения по финансированию Украины

Фон дер Ляйен: предложения по финансированию Киева представят на неделе
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Европейский союз на текущей неделе представит юридические предложения по финансированию Украины для удовлетворения ее финансовых потребностей. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Ее заявление прозвучало после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским в Париже, где также присутствовали европейские лидеры и спецпосланник США Стив Уиткофф.

«Мы продолжаем нашу работу по удовлетворению финансовых потребностей Украины. Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши юридические предложения на этой неделе», — написала фон дер Ляйен.

27 ноября европейский депозитарий Euroclear предупредил Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту о том, что предоставление Украине «репарационного кредита» за счет замороженных активов России навредит европейским финансовым рынкам и инвестиционному климату стран.

В соответствующем письме депозитария европейским властям сообщается, что подобный способ предоставления кредита Киеву будет воспринят за пределами ЕС как конфискация, а такой прогноз настораживает инвесторов, поскольку они могут расценить подобные действия как подрыв верховенства закона.

Ранее турецкий аналитик оценил влияние санкций на экономику ЕС и поддержку Киева.

