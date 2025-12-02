Украина не считает, что находится «на финишной прямой» к мирному соглашению

CNN: Киев считает, что до мирного соглашения по Украине еще далеко

Руководство Украины считает, что Москва и Киев не находятся на «финишной прямой» при урегулировании вооруженного конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Украинцы считают, что (президент США Дональд – «Газета.Ru») Трамп рассматривает (своего зятя Джареда – «Газета.Ru») Кушнера как наиболее близкого человека. Они надеются, что Джаред сможет сократить отставание, они работают с администрацией над этим, но они не думают, что это – финишная прямая», — приводит телеканал слова неназванного источника.

Появление Джареда Кушнера в переговорном процессе, сообщает CNN, стало сигналом для Киева о том, что Трамп верит в достижимость сделки.

Телеканал ABC сообщал, что делегации США и Украины на прошедших во Флориде переговорах не смогли достичь прогресса по вопросу территориальных уступок.

По словам собеседника телеканала, на встрече обсуждались вопросы гарантий безопасности, судьба замороженных российских активов и возможные выборы на Украине, однако понимания по самым сложным пунктам, в том числе территориальному вопросу, нет. Киев не готов идти на территориальные уступки.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay специального посланника американского президента Стива Уиткоффа. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Ранее Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры с США.