Переговоры об использовании российских активов для Украины могут быть сорваны

Politico: позиция Бельгии может сорвать переговоры о передаче активов РФ Киеву

Переговоры об использовании замороженных российских активах для предоставления Украине кредита могут быть сорваны из-за позиции Бельгии. Об этом пишет газета Politico.

«Нежелание правительства (Бельгии – «Газета.Ru») может сорвать переговоры о плане ЕС по предоставлению Украине этих замороженных активов в преддверии решающего саммита в декабре», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, Европейская комиссия «вот-вот обнародует» правовую базу для предоставления кредита Украине за счет российских активов, «чтобы гарантировать, что в апреле военный бюджет Украины не опустеет».

В декабре лидеры ЕС соберутся на новый саммит для обсуждения этого вопроса, напоминает Politico.

Глава министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил 1 декабря о том, что страны Европейского союза (ЕС) не хотят разделять риски, связанные с использованием замороженных российских активов для Украины.

Глава бельгийского дипломатического ведомства отметил, что общеевропейский заем является лучшим вариантом предоставления помощи Украине. По его словам, использование для подобных целей активов России не обеспечивает ни юридической определенности, ни устранения системных финансовых рисков.

Ранее Бельгия заявила, что быстрое использование активов РФ навредит мирному плану.