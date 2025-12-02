На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турецкий журналист объяснил, зачем Европа «раздувает» угрозу со стороны РФ

Журналист Карагюль: Европа раздувает угрозу от РФ для подготовки к конфликту
Reuters

Власти европейских стран навязывают мысль об угрозе со стороны РФ, чтобы создать психологическую основу для будущего конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.

Он обратил внимание, что в настоящее время Европа активно «раздувает» угрозу со стороны Москвы.

«Заявления типа «Россия нападет на нас» создают психологическую основу для будущей войны», — подчеркнул специалист.

1 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на мероприятии в городе Жамбеке сообщил, что европейские государства готовятся к вооруженному конфликту с РФ. По его словам, принятые Европейским союзом (ЕС) стратегические документы предусматривают достижение странами — членами полной боеготовности к 2029 году. Это означает, что противостояние с Москвой может начаться с 2030 года, отметил дипломат.

Как сказал глава внешнеполитического ведомства, на этом фоне главным вопросом становится то, удастся ли избежать полного разрушения континента.

Ранее в Кремле рассказали, стоит ли России опасаться войны с НАТО и ЕС.

