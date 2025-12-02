Кулеба предупредил о риске «долгой войны» с Россией

Украину ждет «долгая война» с Россией, если не заключить мирную сделку. Об этом заявил экс-глава МИД республики Дмитрий Кулеба, его слова приводит Telegram-канал «Новини Live».

По словам политика, Москва и Киев имеют ресурсы продолжать войну годами, а линия фронта будет «двигаться каждый год», если не будет принято политическое решение.

«Мы находимся в ситуации, когда Россия имеет возможности нас уничтожать, а мы недостаточно сильны, чтобы полностью себя обезопасить», — подчеркнул Кулеба.

Экс-глава МИД Украины отметил, что соглашение по урегулированию конфликта «всем не понравится», но без него боевые действия будут продолжаться еще длительное время, и ситуация при этом ухудшится.

1 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что план США по урегулированию конфликта на Украине подвергся существенной доработке.

По словам представителя американской администрации, первоначальные пункты были серьезно пересмотрены, однако детали обсуждаются переговорщиками. Левитт также отметила, что Вашингтон надеется на скорое завершение конфликта.

Ранее в Госдуме не увидели большого прогресса в урегулировании конфликта на Украине.