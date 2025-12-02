На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лояльные Зеленскому депутаты не смогли договориться о принятии госбюджета Украины

Сторонники Зеленского в Раде не смогли согласовать вопрос принятия госбюджета
Лояльные президенту Украины Владимиру Зеленскому депутаты Верховной рады не смогли согласовать вопрос принятия госбюджета на следующий год. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает «РБК-Украина».

По словам собеседника агентства, вопрос с бюджетом так и не согласовали из-за «полного разброда» среди депутатов. Часть парламентариев поддержало проект бюджета, но большинство выдвинуло различные условия.

1 декабря украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что во вторник оппозиция намерена блокировать трибуну Верховной рады во время заседания по бюджету. По его словам, предстоящее голосование о принятии закона о государственном бюджете Украины на 2026 год станет проверкой, удержится ли на месте нынешнее правительство страны. Железняк добавил, что в документе по-прежнему присутствует большое количество «пробелов». Среди них — проигнорированные правительством поправки депутатов и «дыра» по финансированию сектора обороны.

Ранее в МВФ оценили дефицит финансирования Украины.

