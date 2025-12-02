Лояльные Зеленскому депутаты не смогли договориться о принятии госбюджета Украины

Лояльные президенту Украины Владимиру Зеленскому депутаты Верховной рады не смогли согласовать вопрос принятия госбюджета на следующий год. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает «РБК-Украина».

По словам собеседника агентства, вопрос с бюджетом так и не согласовали из-за «полного разброда» среди депутатов. Часть парламентариев поддержало проект бюджета, но большинство выдвинуло различные условия.

1 декабря украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что во вторник оппозиция намерена блокировать трибуну Верховной рады во время заседания по бюджету. По его словам, предстоящее голосование о принятии закона о государственном бюджете Украины на 2026 год станет проверкой, удержится ли на месте нынешнее правительство страны. Железняк добавил, что в документе по-прежнему присутствует большое количество «пробелов». Среди них — проигнорированные правительством поправки депутатов и «дыра» по финансированию сектора обороны.

Ранее в МВФ оценили дефицит финансирования Украины.