Трамп намерен помирить Руанду и ДР Конго

Трамп примет президентов Руанды и ДР Конго для подписания мирного соглашения
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп 4 декабря примет в Белом доме лидеров Руанды и Демократической Республики Конго (ДР Конго) Поля Кагаме и Феликса Чисекеди, в ходе встречи стороны подпишут мирное соглашение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

«В четверг президент Трамп примет президентов Республики Руанда и Демократической Республики Конго для подписания исторического мирного и экономического соглашения, в достижении которого он выступил посредником», — сказала она на брифинге.

27 июня стороны уже подписывали в Вашингтоне соглашение об урегулировании конфликта. В рамках соглашения стороны взяли на себя обязательство соблюдать достигнутое в 2024 году соглашение, которое включает в себя вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создание в течение 30 дней совместного механизма координации безопасности.

Однако 3 ноября президент ДР Конго обвинил коллегу из Руанды в том, что тот якобы хочет аннексировать восточную часть республики.

Ранее Трамп объяснил, как он помирит Россию и Украину.

Второй срок Трампа
