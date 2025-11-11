На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Дамаске заявили о присоединении Сирии к коалиции против ИГ

AP: Сирия вступила в коалицию против ИГ, но без участия в военных операциях
true
true
true
close
Global Look Press

Сирия присоединилась к глобальной коалиции против террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), но при этом не будет принимать участие в военных операциях под командованием США. Об этом в интервью Associated Press (AP) заявил глава сирийского министерства информации Хамза Мустафа.

Министр отметил, что политическая коалиция, в которую вступил Дамаск, не является равноценной контртеррористической армейской операции Inherent Resolve. Мустафа пояснил, что на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о присоединении к коалиции в составе 89 государств, но письменных договоренностей заключено не было.

По словам министра, между Сирией и США имеется координация, в том числе иногда по вопросам операций против «Исламского государства», но Дамаск не участвует в миссиях Inherent Resolve.

В свою очередь, неназванный американский чиновник подтвердил агентству, что на встрече Трампа и аш-Шараа в Вашингтоне сирийская сторона официально заявила о вступлении в коалицию.

11 ноября аш-Шараа заявил, что Сирия вступила в новую эру и будет строить стратегию развития с Соединенными Штатами.

Ранее в Кремле оценили переговоры президентов Сирии и США в Вашингтоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами