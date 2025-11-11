В Дамаске заявили о присоединении Сирии к коалиции против ИГ

AP: Сирия вступила в коалицию против ИГ, но без участия в военных операциях

Сирия присоединилась к глобальной коалиции против террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), но при этом не будет принимать участие в военных операциях под командованием США. Об этом в интервью Associated Press (AP) заявил глава сирийского министерства информации Хамза Мустафа.

Министр отметил, что политическая коалиция, в которую вступил Дамаск, не является равноценной контртеррористической армейской операции Inherent Resolve. Мустафа пояснил, что на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о присоединении к коалиции в составе 89 государств, но письменных договоренностей заключено не было.

По словам министра, между Сирией и США имеется координация, в том числе иногда по вопросам операций против «Исламского государства», но Дамаск не участвует в миссиях Inherent Resolve.

В свою очередь, неназванный американский чиновник подтвердил агентству, что на встрече Трампа и аш-Шараа в Вашингтоне сирийская сторона официально заявила о вступлении в коалицию.

11 ноября аш-Шараа заявил, что Сирия вступила в новую эру и будет строить стратегию развития с Соединенными Штатами.

