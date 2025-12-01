Один из лидеров оппозиции Гвинеи-Бисау получил убежище в Нигерии

Правительство Нигерии предоставило убежище одному из лидеров оппозиции Гвинеи-Бисау Фернанду Диашу да Коште. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на нигерийский МИД.

Политик выставил свою кандидатуру на выборах президента Гвинеи-Бисау 23 ноября.

26 ноября в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало, закрыли границы и ввели комендантский час. Переворот произошел на фоне президентских выборов, где о победе заявили сразу два кандидата. Мятежники утверждали, что действовали после раскрытия «плана дестабилизации» с участием «политиков, наркобарона и иностранцев».

30 ноября захватившие власть в Гвинее-Бисау военные назвали состав переходного правительства из 28 человек. Большинство из членов правительства близки к свергнутому президенту Умару Сисоку Эмбало.

Ранее отстраненный от власти президент Гвинеи-Бисау прибыл в Конго.