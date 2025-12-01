В Эстонии раскритиковали фон дер Ляйен из-за отсутствия решения по активам РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал «политически неуверенной» главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в связи с отсутствием решения по конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

По мнению дипломата, позиция Бельгии — не единственная причина задержки с использованием активов РФ для помощи Украине. Он обратил внимание, что решение, якобы позволяющее снять опасения Брюсселя, в принципе существует. Но, несмотря на это, фон дер Ляйен до сих пор не представила конкретные предложения по данному вопросу.

«На самом деле не нужно [согласия] 27 стран — членов. Достаточно, чтобы было подавляющее большинство, и эти гарантии будут даны Бельгии. Так что скорее вопрос в политической неуверенности со стороны Урсулы фон дер Ляйен», — сказал министр.

В то же время Цахкна выразил надежду, что предложение по конфискации российских активов будет внесено уже на следующей неделе.

28 ноября газета The Financial Times сообщила, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил письмо главе ЕК, в котором предостерег от действий, грозящих срывом мирного плана по Украине. Как он отметил, конфискация замороженных активов РФ может разрушить потенциальное соглашение по урегулированию вооруженного конфликта. В связи с этим Вевер предложил задействовать для кредита Украине неиспользованные возможности Европейского союза по заимствованию средств из общего бюджета.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал Европу принять решение по российским активам.