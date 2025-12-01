На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали об ослабленной позиции США перед переговорами с Путиным

Политолог Дудаков: США ослабили переговорную позицию из-за неудачи во Флориде
Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool/AP

Переговорная позиция спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа ослаблена перед встречей с президентом России Владимиром Путиным из-за неудачи в ходе встречи с украинской делегацией во Флориде. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Малек Дудаков.

«Очевидно, что американцы рассчитывали добиться от Украины принципиального одобрения своей программы, после чего можно было бы отправиться в Россию и представить финальный вариант договора. Очевидно, что на текущий момент это уже невозможно», — отметил американист.

По его мнению, российская сторона не будет принимать никаких важных решений, пока США и Украина не согласуют свою позицию и не представят единого решения.

«Я думаю, что администрация Трампа сейчас будет торопиться с решением украинской проблемы, потому что у них большое количество разных других вопросов стоит на повестке дня, в том числе внутриполитических», — заключил Дудаков.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф встретится с президентом Путиным во вторник во второй половине дня. Он также сообщил, что Путин примет участие в нескольких совещаниях непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам.

Ранее стало известно, как поступит Трамп в случае неудачи на украинском треке.

Переговоры о мире на Украине
