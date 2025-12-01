В России не удивились возможному приказу Хегсета «добивать выживших»

Информация о якобы приказе министра войны Пита Хегсета добивать выживших после удара ВС США по катеру в Карибском море соответствует привычной военной практике Вашингтона. Об этом NEWS.ru заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, если администрацию президента Дональда Трампа «захотят покритиковать», то этот приказ станет поводом и ударит по Питу Хегсету, поскольку он принимал решения.

«Но здесь важно другое: является ли это нормой или исключением из американской практики военных интервенций? Если посмотреть на всю историю американских войн и различных военных операций, то это норма. Другое дело, что сейчас накладывается внутриполитическая борьба», — сказал Блохин.

В конце ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что глава Пентагона распорядился расправляться со всеми при уничтожении катеров у побережья Венесуэлы. По данным издания, в том числе чиновник приказал американским военным наносить повторные удары по тем, кто остался жив после первой атаки.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен проверить появившуюся в СМИ информацию. Хозяин Белого дома подчеркнул, что сам не стал бы отдавать приказ о ликвидации всех людей на борту подозреваемой в контрабанде наркотиков лодки.

Ранее глава Пентагона отреагировал на сообщения о его приказе добивать выживших.