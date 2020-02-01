Великобритания официально покинула ЕС

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Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза. Об этом сообщает Sky News.

Как известно, Соединенное Королевство осуществило Brexit спустя три с половиной года после проведения референдума. В составе ЕС Британия пробыла 47 лет.

Ранее Европарламент утвердил соглашение с Великобританией о Brexit. До этого соответствующий документ был одобрен главой Европейского совета Шарлем Мишелем, руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также королевой Елизаветой II.

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